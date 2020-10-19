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У Раді пропонують визначати "дні ЄС" для голосування за євроінтеграційні проєкти

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:07

У Верховній раді пропонують визначати так звані "Дні Європейського Союзу", у які голосуватимуть за євроінтеграційні законопроєкти. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку пропозицію для євроінтеграційного комітету озвучив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Я хотів би звернутися до представників комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб ми іноді влаштовували у Верховній раді "Дні Європейського Союзу"... У нас багато зобов’язань, які не лише наші зобов’язання, а й заходи для покращення стану економіки та інших сфер - що ми все ж проводили голосування про ці необхідні законопроєкти", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради Верховної ради 19 жовтня. 

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Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомила, що уряд та профільні міністерства готуються презентувати близько 10 нових законопроєктів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Серед них - законопроєкти про енергетичну ефективність, про захист прав споживачів, також щодо захисту інтелектуальної власності та комплексні зміни до митного законодавства.  

Наразі у Верховній раді зареєстровано близько 20 євроінтеграційних законопроєктів. 


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