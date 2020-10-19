Австрія посилила коронавірусні обмеження

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про нові обмеження через прискорення темпів поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Зібрання у закритих приміщеннях обмежуються групами до шести осіб, на відкритому просторі дозволені групи до 12 осіб.

Церкви виключені з правила, більше шести людей можуть відвідувати меси, але за умови дотримання санітарних вимог, таких соціальне дистанціювання і наявність масок.

Події з більшою кількістю людей можуть проводитись лише з визначеними місцями, і про них слід заздалегідь повідомляти органам охорони здоров’я. Такі заходи обмежені на рівні 250 осіб.

Маски обов’язкові для всіх заходів у приміщенні та на відкритому повітрі

Для реагування на місцеві спалахи федеральні землі зможуть вводити регіональні обмеження, включаючи комендантську годину.

Усі обмеження набувають чинності 23 жовтня і триватимуть чотири тижні. "Зараз ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити другого національного карантину для Австрії", - сказав Курц.

За останню добу в Австрії підтвердили 1121 випадок коронавірусу.