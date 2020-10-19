Австрия усилила коронавирусные ограничения

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о новых ограничениях из-за ускорения темпов распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Собрание в закрытых помещениях ограничиваются группами до шести человек, на открытом пространстве разрешены группы до 12 человек.

Церкви исключены из правила, больше шести человек могут посещать мессы, но при условии соблюдения санитарных требований, таких социальное дистанцирование и наличие масок.

События с большим количеством людей могут проводиться только с определенными местами, и о них следует заранее сообщать органам здравоохранения. Такие меры ограничены на уровне 250 человек.

Маски обязательные для всех мероприятий в помещении и на открытом воздухе

Для реагирования на местные вспышки федеральные земли смогут вводить региональные ограничения, включая комендантский час.

Все ограничения вступают в силу 23 октября и продлятся четыре недели. "Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить второго национального карантина для Австрии", - сказал Курц.

За последние сутки в Австрии подтвердили 1121 случай коронавируса.