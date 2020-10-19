У фінській Лапландії оголосили збір шишок для стратегічних запасів країни

Лісове відомство Фінляндії оголосило в Лапландії збір соснових шишок для наповнення стратегічних запасів .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У деяких північних регіонах Фінляндії запаси насіння для посадки лісу вже майже спорожніли, тому держава планує закупити близько мільйона літрів якісних шишок.

Читайте також Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал через фото в піджаку на голе тіло

Єдиний стратегічний склад насіння дерев розташований в лапландській столиці Рованіемі, що перебуває на балансі лісового відомства.

Зараз в стані глибокого заморожування зберігається близько 15 тисяч кілограмів соснового насіння, яким за необхідності можуть скористатися власники лісових масивів. Лісове відомство планує зробити запаси, яких би вистачило на десять років, оскільки теперішніх вистачить максимум на рік.

У Рованіемі вже запрацювала точка прийому шишок у населення. За один літр шишок гарної якості платять 1,2 євро. Всього на програму виділено близько трьох мільйонів євро.

У лісовому відомстві сподіваються, що в зборі візьмуть участь жителі Лапландії, які через коронакризу залишилися без сезонної роботи.

У південних частинах країни стратегічних запасів насіння не роблять, оскільки насіння тих порід, які переносять місцевий клімат, постійно є у вільному продажу.