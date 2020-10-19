В финской Лапландии объявили сбор шишек для стратегических запасов страны

Лесное ведомство Финляндии объявило в Лапландии сбор сосновых шишек для наполнения стратегических запасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В некоторых северных регионах Финляндии запасы семян для посадки леса уже почти опустели, поэтому государство планирует закупить около миллиона литров качественных шишек.

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Единственный стратегический состав семян деревьев расположен в лапландской столице Рованиеми и находится на балансе лесного ведомства.

Сейчас в состоянии глубокой заморозки хранятся около 15 000 килограммов сосновых семян, которыми при необходимости могут воспользоваться владельцы лесных массивов. Лесное ведомство планирует сделать запасы, которых хватило бы на десять лет, поскольку нынешних хватит максимум на год.

В Рованиеми уже заработала точка приема шишек у населения. За один литр шишек хорошего качества платят 1,2 евро. Всего на программу выделено около трех миллионов евро.

В лесном ведомстве надеются, что в сборе примут участие жители Лапландии, которые из-за коронакризиса остались без сезонной работы.

В южных частях страны стратегических запасов семян не делают, так как семена тех пород, которые переносят местный климат, постоянно есть в свободной продаже.