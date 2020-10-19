Мер Копенгагена подав у відставку після скандалу з сексуальними домаганнями

Мер Копенгагена, який понад 10 років перебував на посаді, подав у відставку через звинувачення у декількох епізодах сексуального домагання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

59-річний Франк Єнсен, який також залишить пост депутата правлячої Соціал-демократичної партії Данії, обіймає посаду лорд-мера столиці з 2010 року.

Про відставку Єнсен оголосив після того, як дві жінки, одна з яких працювала на соціал-демократів, описали сексуальні домагання з боку Єнсена в 2012 та 2017 роках.

Вони розповіли, що обидва інциденти сталися на світських заходах, і що Єнсен торкався жінок проти їх волі.

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Єнсен заявив у Facebook, що був частиною "шкідливої" і "старої" культури Соціал-демократичної партії.

"Я хотів би вибачитися перед жінками, яких я образив", - додав він на пресконференції в понеділок.

Його відставку привітала прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, назвавши її "правильним рішенням".

"Цілком очевидно, що у нас в Соціал-демократичній партії є проблеми, і зараз це необхідно змінити", - сказала вона місцевому інформаційному агентству Ritzau.

Водночас Фредеріксен похвалив Єнсена за його політичну кар'єру, що охоплює понад 30 років роботи.

59-річний Єнсен раніше займав пости міністра юстиції і досліджень в 1990-х і на початку 2000-х років.