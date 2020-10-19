Мэр Копенгагена подал в отставку после скандала с сексуальными домогательствами

Мэр Копенгагена, который более 10 лет находился в должности, подал в отставку из-за обвинений в нескольких эпизодах сексуального домогательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

59-летний Франк Йенсен, который также покинет пост депутата правящей Социал-демократической партии Дании, занимает должность лорд-мэра столицы с 2010 года.

Об отставке Йенсен объявил после того, как две женщины, одна из которых работала на социал-демократов, описали сексуальные домогательства с его стороны в 2012 и 2017 годах.

Они рассказали, что оба инцидента произошли на светских мероприятиях, и Йенсен прикасался к женщинам против их воли.

Йенсен заявил в Facebook, что был частью "вредной" и "старой" культуры Социал-демократической партии.

"Я хотел бы извиниться перед женщинами, которых я обидел", - добавил он на пресс-конференции в понедельник.

Его отставку поздравила премьер-министр Метте Фредериксен, назвав ее "правильным решением".

"Совершенно очевидно, что у нас в Социал-демократической партии есть проблемы, и сейчас это необходимо изменить", - сказала она местному информационному агентству Ritzau.

В то же время Фредериксен похвалила Йенсена за его политическую карьеру, охватывающую более 30 лет работы.

59-летний Йенсен ранее занимал посты министра юстиции и исследований в 1990-х и в начале 2000-х годов.