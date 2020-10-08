Лідер однієї з ключових партій Данії пішов у відставку через секс-скандал

Один з найвпливовіших політиків Данії пішов у відставку після спроби зберегти в таємниці епізод з сексуальним домаганням до своєї молодшої колеги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Лідер Соціал-ліберальної партії Мортен Остергаард заявив, що "зрадив довіру" своїх однопартійців.

Виступаючи перед журналістами пізно ввечері в середу, Остергаард сказав, що шкодує про те, що у нього "не вистачило сміливості" визнати свою причетність до інциденту, який стався кілька років тому. Його партія є найбільшим союзником у парламенті уряду меншості соціал-демократів.

Відставка відбулася на тлі розслідування парламенту Данії щодо звинувачень на адресу політика у тому, що він допускав систематичні зловживання протягом багатьох років.

Загалом 322 колишні та нинішні політикині та співробітниці парламенту нещодавно підписали лист, в якому стверджується, що вони зазнали сексуальних домагань, що спонукало прем'єрку Метте Фредеріксен звернутися за зовнішнім розслідуванням.

Лотте Род, членкиня Соціал-ліберальної партії, була серед тих, хто заявив, що один з членів партії переслідував її, дозволяючи собі неналежні дотики.

Остергаард спочатку заявив, що партія розібралася з цим питанням і відмовилася ідентифікувати злочинця. У середу він зізнався у всьому.

"Це мою руку їй довелося прибрати зі стегна майже десять років тому", - сказав Остергард.

У своєму твіті Род сказала, що пробачила Остергаарду за цей інцидент, але його поводження у цій справі було проблематичним.

Остергаард, який був міністром економіки в попередній урядовій коаліції, залишиться членом парламенту. Софі Карстен Нільсен, колишня міністр освіти, змінить Остергаарда на посаді голови партії.