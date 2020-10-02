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Трамп и его жена заразились коронавирусом

Пятница, 2 октября 2020, 08:12

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня вечером первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!"- написал Трамп.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

 Трампу 74 года, что ставит его в более высокий риск серьезных осложнений от вируса, отмечает AP.

Этот диагноз стал серьезным ударом для президента, который отчаянно пытался убедить американскую общественность в том, что худшее из пандемии уже позади, несмотря на то, что число случаев заболевания продолжает расти.

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