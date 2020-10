Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня вечером первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!"- написал Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!