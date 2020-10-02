У Румунії вперше дали умовний термін "коронавірусному" пацієнту, який втік з лікарні

У Румунії з’явився перший прецедент судового вироку щодо "коронавірусного" пацієнта, який втік з лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Romania International.

Бузеуський суд засудив до 6 місяців умовного позбавлення волі чоловіка, який у квітні був госпіталізований з симптомами коронавірусу і втік з лікарні.

Оскільки він мав конкретні симптоми захворювання, але самовільно залишив медичний заклад, проти нього відкрили провадження за перешкоджання боротьбі із захворюваннями. У вересні суд виніс вирок.

У Румунії також зростає щоденна кількість заражень коронавірусом. 30 вересня та 1 жовтня добовий приріст вперше перетнув позначку у 2 тисячі нових випадків.

Населення країни - близько 20 млн. осіб.

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