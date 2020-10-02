Польща потрапила до "червоного списку" трьох країн через рекорди заражень

Британія, Греція та Фінляндія запровадили обмеження на в’їзд мандрівників з Польщі у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське RMF24.

Показники приросту хворих у Польщі, де сьогодні знову зареєстрували рекорд - 2200 випадків, перевищили поріг, за яким країни визначаються "зоною ризику" і до мандрівників застосовуються додаткові обмеження.

Греція відтепер погоджується впускати туристів з Польщі лише з негативним тестом на коронавірус, а Британія вимагатиме від мандрівників 14-денний карантин, починаючи з 3 жовтня.

Фінляндія фактично забороняє туристичні поїздки з усіх країн, де середній приріст заражень в останні 14 днів перевищив 25 випадків на 100 тисяч населення.

Деякі польські туроператори у зв’язку з цим вже оголосили, що скасовують усі заплановані подорожі до Греції до кінця 2020 року, а тим, чия поїздка зірвалася, повернуть гроші.