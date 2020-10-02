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Польша попала в "красный список" трех стран из-за коронавирусных "рекордов"

Пятница, 2 октября 2020, 16:47

Великобритания, Греция и Финляндия ввели ограничения на въезд путешественников из Польши в связи с ростом количества заражений коронавирусом в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское RMF24.

Показатели прироста больных в Польше, где сегодня снова зарегистрировали рекорд - 2200 случаев, превысили порог, за которым страны определяются как "зона риска" и к путешественникам применяются дополнительные ограничения.

Греция отныне соглашается впускать туристов из Польши только с отрицательным тестом на коронавирус, а Великобритания будет требовать от путешественников 14-дневного карантина начиная с 3 октября.

Финляндия фактически запрещает туристические поездки из всех стран, где средний прирост заражений в последние 14 дней превысил 25 случаев на 100 000 населения.

Некоторые польские туроператоры в связи с этим уже объявили, что отменяют все запланированные путешествия в Грецию до конца 2020 года, а тем, чья поездка сорвалась, вернут деньги.

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