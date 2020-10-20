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США заявили про готовність до негайних переговорів з РФ щодо угоди про ядерну зброю

Вівторок, 20 жовтня 2020, 19:31

Державний департамент США заявив про готовність до зустрічі з представниками Росії для обговорення фінальної версії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Держдепу США Морган Ортагус.

"Ми цінуємо готовність Російської Федерації домогтися прогресу в питанні контролю над ядерними озброєннями. Сполучені Штати готові негайно зустрітися, щоб погодити угоду, яка підлягає верифікації. Ми очікуємо, що Росія уповноважить своїх дипломатів робити те ж саме", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що сьогодні вранці МЗС РФ опублікував заяву, ще до заяви Держдепу, в якій повідомив, що для продовження на рік ДСНО Москва готова разом з Вашингтоном "заморозити" кількість наявних у них ядерних боєзарядів.

"Ця наша позиція може бути реалізована суворо і виключно при тому розумінні, що "заморожування" боєзарядів не супроводжуватиметься ніякими додатковими вимогами з боку США", - йдеться в заяві.

ДСНО - договір США і РФ про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Його дія завершиться 5 лютого 2021 року.

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Ядерна зброя США Росія
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