Трамп, який виступає противником Китаю, має там банківський рахунок - ЗМІ

Президент США, хоча й позиціонує себе противником Китаю, має рахунок у китайському банку, що належить контрольованій ним компанії.

Про це повідомляє New York Times, пише "Європейська правда".

Як стверджують журналісти, Трамп близько 10 років намагався налагодити бізнес у Китаї, але без особливих усіхів, і мав офіс у Китаї та співпрацював з контрольованою урядом компанією, вже балотуючись на президента США.

Китай - одна із лише трьох країн, де Трамп має рахунки. Інші дві - Британія та Ірландія. Видання посилається на податкову документацію, яка є у розпорядженні редакції.

Китайський рахунок президента контролюється компанією Trump International Hotels Management L.L.C. Згідно з податковою звітністю, за 2013-2015 років вона сплатила там податків на 188 561 доларів США.

Британський та ірландський рахунок утримуються компаніями, що займаються гольфом. Вони щорічно звітують про мільйонні прибутки. Trump International Hotels Management, що працює в Китаї, при цьому прозвітувала лише про кілька тисяч доларів.

На запит видання у компанії пояснили, що рахунок в китайському банку відкрили для того, щоб сплачувати там податки, пов’язані зі справами у Китаї, але офіси її розміщені у США.

"У нас так і не відбулося угод, транзакцій чи іншої діяльості з 2015 року, офіс фактично не діяв. Хоча банківський рахунок залишається відкритим, він ніколи не використовувався для інших цілей", - пояснив юрист Trump International Hotels Management.

Раніше Дональд Трамп намагався вказувати на "китайські зв'язки" свого суперника Джо Байдена, насамперед через те, що його син має бізнес-партнерів у Китаї. Про це йдеться, зокрема, у звіті, підготовленому сенаторами-республіканцями.