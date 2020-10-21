У Трампа, выступающего противником Китая, есть там банковский счет - СМИ

Президент США, хотя и позиционирует себя противником Китая, имеет счет в китайском банке, принадлежащем контролируемой им компании.

Об этом сообщает New York Times, пишет "Европейская правда".

Как утверждают журналисты, Трамп около 10 лет пытался наладить бизнес в Китае, но без особых успехов, имел офис в Китае и сотрудничал с контролируемой правительством компанией, уже баллотируясь в президенты США.

Журналисты утверждают, что Китай - одна из всего трех стран, где у Трампа есть счета. Две другие - Великобритания и Ирландия. Издание ссылается на налоговую документацию, имеющуюся в распоряжении редакции.

Китайский счет президента контролируется компанией Trump International Hotels Management L.L.C. Согласно налоговой отчетности, за 2013-2015 годы она оплатила там налогов на 188 561 доллар США.

Британский и ирландский счета** содержатся компаниями, занимающимися гольфом. Они ежегодно отчитываются о миллионных прибылях. Trump International Hotels Management, работающей в Китае, при этом отчиталась только о нескольких тысячах долларов.

На запрос издания в компании объяснили, что счет в китайском банке открыли для того, чтобы платить там налоги, связанные с делами в Китае, но офисы ее размещены в США.

"У нас так и не произошло соглашений, сделок или иной деятельности с 2015 года, офис фактически бездействовал. Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для других целей", - пояснил юрист Trump International Hotels Management.

Ранее Дональд Трамп пытался указывать на "китайские связи" своего соперника Джо Байдена, прежде всего потому, что его сын имеет бизнес-партнеров в Китае. Об этом говорится, в частности, в отчете, подготовленном сенаторами-республиканцами.