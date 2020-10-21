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Макрон подзвонив Путіну після обезголовлення вчителя чеченцем

Середа, 21 жовтня 2020, 10:28

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну після жорстокого вбивства вчителя історії, яке скоїв громадянин Росії чеченського походження. 

Про телефонний дзвінок повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Макрон закликав Росію активізувати співпрацю у боротьбі з тероризмом. Він сказав, що хотів би бачити "зміцнення франко-російського співробітництва в боротьбі з тероризмом і нелегальною імміграцією". 

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Інших додаткових подробиць про телефонну розмову у Єлисейському палаці не повідомили.

Кремль опублікував коротку заяву, за підсумками розмови, у якій відзначається, що Путін назвав теракт "варварським вбивством французького вчителя". "У цьому контексті підтверджена обопільна зацікавленість у активізації спільних зусиль по боротьбі з тероризмом і поширенням екстремістської ідеології", - заявили у Кремлі. 

16 жовтня Абдулах Анзоров, юнак чеченського походження, народжений у Москві, обезголовив учителя, який показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 

Анзоров на законних підставах проживав у Франції як біженець і не був студентом коледжу, де викладав учитель.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

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Франція Макрон Путін тероризм
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