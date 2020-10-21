Макрон подзвонив Путіну після обезголовлення вчителя чеченцем
Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну після жорстокого вбивства вчителя історії, яке скоїв громадянин Росії чеченського походження.
Про телефонний дзвінок повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".
Макрон закликав Росію активізувати співпрацю у боротьбі з тероризмом. Він сказав, що хотів би бачити "зміцнення франко-російського співробітництва в боротьбі з тероризмом і нелегальною імміграцією".
Інших додаткових подробиць про телефонну розмову у Єлисейському палаці не повідомили.
Кремль опублікував коротку заяву, за підсумками розмови, у якій відзначається, що Путін назвав теракт "варварським вбивством французького вчителя". "У цьому контексті підтверджена обопільна зацікавленість у активізації спільних зусиль по боротьбі з тероризмом і поширенням екстремістської ідеології", - заявили у Кремлі.
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Анзоров на законних підставах проживав у Франції як біженець і не був студентом коледжу, де викладав учитель.
У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.