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Макрон позвонил Путину после обезглавливания учителя чеченцем

Среда, 21 октября 2020, 10:28

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину после жестокого убийства учителя истории, которое совершил гражданин России чеченского происхождения.

О телефонном звонке сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Макрон призвал Россию активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Он сказал, что хотел бы видеть "укрепление франко-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией".

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Других дополнительных подробностей о телефонном разговоре в Елисейском дворце не сообщили.

Кремль опубликовал краткое заявление по итогам разговора, в которой отмечается, что Путин назвал теракт "варварским убийством французского учителя". "В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - заявили в Кремле.

16 октября Абдуллах Анзоров, юноша чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил учителя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Анзоров на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца и не был студентом колледжа, где преподавал погибший.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.

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Франция Макрон Путин терроризм
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