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У Франції допитають 7 осіб, серед них і неповнолітніх, які могли допомагати вбивці вчителя

Середа, 21 жовтня 2020, 08:55

У Парижі слідчі допитають сімох осіб, серед них і двох неповнолітніх, які могли своїми діями допомогти чеченцю-вбивці вчителя знайти свою жертву. 

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

Серед цих людей - батько учня, який почав закликати до помсти вчителеві, після того як він на уроках на тему свободи слова показав карикатури на пророка Мухаммеда. Слідчі з’ясували, що він у WhatsApp переписувався із вбивцею - 18-річним чеченцем, народженим у Москві, що проживав у Франції як біженець.

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Також це активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві, який активно підтримав батька цього учня у поширенні інформації про те, що вчитель показував карикатури на пророка, та засудженні його дій. 

Двох деповнолітніх, учнів коледжу, підозрюють у тому, що вони за гроші погодилися допомогти вбивці впізнати і знайти Самюеля Паті. 

Ще троє - товариші вбивці. Слідчі кажуть, що один з них міг супроводжувати його до місця злочину, інший - разом з ним вибирав у магазині ніж для нападу. 

Водночас, ще дев’ять осіб, затриманих раніше, відпустили. Серед них - троє учнів колежу, а також батьки, молодший брат і дід вбивці, та один хлопець, раніше судимий за тероризм, який був знайомий із нападником. 

Нагадаємо, жорстоке вбивство Самюеля Паті сталося 16 жовтня близько 17-00, неподалік від коледжу у Конфлан-Сент-Онорін, де він викладав.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати його пам'ять.

Прощання із вбитим вчителем відбудеться увечері 21 жовтня у Сорбонні. 

Убивство сталось через п’ять років після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. Тоді від рук ісламістів померли 12 людей.

 

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Франція тероризм
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