У Франції допитають 7 осіб, серед них і неповнолітніх, які могли допомагати вбивці вчителя

У Парижі слідчі допитають сімох осіб, серед них і двох неповнолітніх, які могли своїми діями допомогти чеченцю-вбивці вчителя знайти свою жертву.

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

Серед цих людей - батько учня, який почав закликати до помсти вчителеві, після того як він на уроках на тему свободи слова показав карикатури на пророка Мухаммеда. Слідчі з’ясували, що він у WhatsApp переписувався із вбивцею - 18-річним чеченцем, народженим у Москві, що проживав у Франції як біженець.

Також це активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві, який активно підтримав батька цього учня у поширенні інформації про те, що вчитель показував карикатури на пророка, та засудженні його дій.

Двох деповнолітніх, учнів коледжу, підозрюють у тому, що вони за гроші погодилися допомогти вбивці впізнати і знайти Самюеля Паті.

Ще троє - товариші вбивці. Слідчі кажуть, що один з них міг супроводжувати його до місця злочину, інший - разом з ним вибирав у магазині ніж для нападу.

Водночас, ще дев’ять осіб, затриманих раніше, відпустили. Серед них - троє учнів колежу, а також батьки, молодший брат і дід вбивці, та один хлопець, раніше судимий за тероризм, який був знайомий із нападником.

Нагадаємо, жорстоке вбивство Самюеля Паті сталося 16 жовтня близько 17-00, неподалік від коледжу у Конфлан-Сент-Онорін, де він викладав.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати його пам'ять.

Прощання із вбитим вчителем відбудеться увечері 21 жовтня у Сорбонні.

Убивство сталось через п’ять років після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. Тоді від рук ісламістів померли 12 людей.