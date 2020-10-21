МВС Білорусі заявило про виїзд 13 тисяч білорусів до України і Польщі

За даними МВС Білорусі, з вересня в Україні виїхало 3 тисячі громадян країни, до Польщі - 10 тисяч осіб, ще 500 виїхали до Латвії і Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Алексєй Бігун, його цитує державне агентство БЕЛТА.

За його словами, в Україну з вересня виїхали близько 3 тисяч людей.

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"Ми зробили розбивку по всіх категоріях громадян, врахували, скільки неповнолітніх, пенсіонерів, непрацюючих. На територію Польщі був найбільший в'їзд - близько 10 тисяч людей. Латвія і Литва - набагато менше. Образно кажучи, не більше ніж 500 осіб виїхали в ці дві країни", - зазначив Бігун.

Він сказав, що тут "потрібно враховувати, чому люди не повертаються". "У тому числі це умови карантину, які встановлені країнами. Тому міграційну тенденцію можна буде побачити за підсумками кварталу і взагалі шести місяців", - додав Бігун.

Бігун впевнений, що здебільшого білоруси виїжджають через трудову міграцію.

"Зрозуміло, що українці надали певні преференції айтішникам, поляки досі надають преференції щодо працюючих білорусів, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу ", - сказав він.

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У МЗС Білорусі заявили, що крок України "межує з втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь".

МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима та вручило йому ноту через указ.