МЗС Білорусі викликало "на килим" посла України через указ Зеленського

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського про залучення до України білоруських IT-фахівців.

Про це український дипломат розповів ввечері у середу 14 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Кизим зазначив, що на зустрічі йому вручили ноту про нібито "недружній, відкрито дискримінаційний крок з боку України". Мінськ висловив невдоволення у зв'язку з указом Зеленського, що стосується спрощення перебування і працевлаштування білоруських фахівців в Україні.

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"Перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних та міжурядових угод важко піддаються логіці. Адже указ був прийнятий у зв'язку зі зверненнями тих самих білоруських фахівців, якими було висловлено бажання працювати в Україні і їх проханнями створити для цього більш прийнятні умови їх перебування", - написав Кизим на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат заперечив "недружність" з боку української сторони. "Як мені здається, це скоріше акт допомоги тим людям, яким зараз нелегко в Білорусі", - зазначив Кизим.

У МЗС Білорусі заявили, що крок України "межує з втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Офіційний Мінськ підкреслив, що залишає за собою право на застосування відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами.

Володимир Зеленський підписав указ для розвитку інвестиційного потенціалу України та залучення ІТ-фахівців та інноваторів з Білорусі 4 жовтня.