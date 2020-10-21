МВД Беларуси заявило о выезде 13 тысяч белорусов в Украину и Польшу

По данным МВД Беларуси, с сентября в Украине выехало 3000 граждан страны, в Польшу - 10 000 человек, еще 500 выехали в Латвию и Литву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, его цитирует государственное агентство БЕЛТА.

По его словам, в Украине с сентября выехали около 3 тысяч человек.

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"Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши было больше всего въездов - около 10 000 человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны ", - отметил Бегун.

Он сказал, что здесь "нужно учитывать, почему люди не возвращаются". "В том числе это условия карантина, установленные странами. Поэтому миграционную тенденцию можно будет увидеть по итогам квартала и вообще шести месяцев", - добавил Бегун.

Бегун уверен, что в основном белорусы выезжают по трудовой миграции.

"Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор дают преференции для работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения IТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.

В МИД Беларуси заявили, что шаг Украины "граничит с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

МИД Беларуси вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту в связи с указом.