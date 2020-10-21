Президент Вірменії запитає у НАТО про участь Туреччини в Карабаху
Президент Вірменії Армен Саркісян у середу відвідає Брюссель, щоб обговорити конфлікт в Нагірному Карабаху з представниками НАТО та ЄС.
Про це повідомили в його офісі в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Очікується, що він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, главою зовнішньополітичної служби ЄС Жозепом Боррелем і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Візит Саркісяна в Брюссель відбувається на тлі бойових дій в Нагірному Карабаху та довкола нього.
Минулого тижня Саркісян заявив виданню, що хоче отримати відповіді від НАТО з приводу участі Туреччини в конфлікті.
"Я хотів би поговорити з керівництвом НАТО про те, чому виникає ця дуже дивна ситуація, коли Туреччина, повноправний член НАТО, залучена у війну, яка не має нічого спільного з НАТО. Як, чорт забирай, член НАТО діє так само вільно, як ковбой, а НАТО нічого не робить? Чи означає це, що у неї є зелене світло від НАТО?" - сказав він.
Туреччина підтримує у конфлікті свого давнього союзника, Азербайджан. Вірменія звинувачує Анкару у відправці винищувачів і сирійських найманців на підтримку Баку. туреччина це заперечує.
Членам НАТО не потрібно звертатися за дозволом до Альянсу, щоб брати участь у зовнішніх війнах.