Президент Вірменії запитає у НАТО про участь Туреччини в Карабаху

Президент Вірменії Армен Саркісян у середу відвідає Брюссель, щоб обговорити конфлікт в Нагірному Карабаху з представниками НАТО та ЄС.

Про це повідомили в його офісі в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Очікується, що він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, главою зовнішньополітичної служби ЄС Жозепом Боррелем і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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Візит Саркісяна в Брюссель відбувається на тлі бойових дій в Нагірному Карабаху та довкола нього.

Минулого тижня Саркісян заявив виданню, що хоче отримати відповіді від НАТО з приводу участі Туреччини в конфлікті.

"Я хотів би поговорити з керівництвом НАТО про те, чому виникає ця дуже дивна ситуація, коли Туреччина, повноправний член НАТО, залучена у війну, яка не має нічого спільного з НАТО. Як, чорт забирай, член НАТО діє так само вільно, як ковбой, а НАТО нічого не робить? Чи означає це, що у неї є зелене світло від НАТО?" - сказав він.

Туреччина підтримує у конфлікті свого давнього союзника, Азербайджан. Вірменія звинувачує Анкару у відправці винищувачів і сирійських найманців на підтримку Баку. туреччина це заперечує.

Членам НАТО не потрібно звертатися за дозволом до Альянсу, щоб брати участь у зовнішніх війнах.