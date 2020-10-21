Президент Армении спросит у НАТО об участии Турции в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в среду посетит Брюссель, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе с представителями НАТО и ЕС.

Об этом сообщили в его офисе в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ожидается, что он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Визит Саркисяна в Брюссель происходит на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него.

На прошлой неделе Саркисян заявил изданию, что хочет получить ответы от НАТО по поводу участия Турции в конфликте.

"Я хотел бы поговорить с руководством НАТО о том, почему возникает эта очень странная ситуация, когда Турция, полноправный член НАТО, вовлечена в войну, которая не имеет ничего общего с НАТО. Как, черт побери, член НАТО действует так же свободно, как ковбой, а НАТО ничего не делает. Значит ли это, что у нее есть зеленый свет от НАТО?" - сказал президент.

Турция поддерживает в конфликте своего давнего союзника, Азербайджан. Армения обвиняет Анкару в отправке истребителей и сирийских наемников в поддержку Баку. Турция это отрицает.

Членам НАТО не нужно обращаться за разрешением к Альянсу, чтобы участвовать во внешних войнах.