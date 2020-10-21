НАТО проконсультується з Україною при формуванні своєї стратегічної концепції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг запевняє, що в його доповіді про майбутнє Альянсу до 2030 року буде відображено інтереси країн-партнерів, зокрема України та Грузії.

Про це він сказав у середу в Брюсселі під час віртуальної прес-конференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Пізніше цього року буде доповідь експертів. Спираючись на цю доповідь, як і на консультації та пропозиції союзників, обговорення міністрів закордонних справ, яке відбудеться в грудні, я винесу на обговорення мої пропозиції для глав держав та урядів. Частиною цього процесу, як роботи експертної групи, так і моїх консультацій, які відбудуться до обговорення цих пропозицій, будуть консультації з партнерами, включно з Грузією та Україною", - запевнив генсек НАТО.

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Столтенберг наголосив, що для НАТО "партнерство має велике значення".

"Грузія та Україна - партнери, яких ми високо цінуємо. Вони важливі для НАТО з багатьох причин: вони беруть участь у місіях та операціях НАТО, а також мають стратегічну важливість у регіоні Чорного моря, яка зросла. Тому тісно працювати з ними, обговорювати та слухати таких партнерів, як Україна чи Грузія, - важлива частина всього процесу переосмислення НАТО-2030", - додав Столтенберг.

На саміті в Лондоні в грудні 2019 року лідери Альянсу дали доручення генсеку здійснити переосмислення організації з тим, щоб зробити Альянс сильнішим політично та у військовому плані, так званий процес НАТО-2030.

З цією метою Столтенберг також створив групу експертів, яка має підготувати свої рекомендації до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ.

У липні віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна прагне долучитися до аналітичного процесу NATO reflection process, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.