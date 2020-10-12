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Зеленський: членство України в НАТО - не фантастика

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Зеленський: членство України в НАТО - не фантастика

Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:32

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна іде до НАТО і відкинув тезу про те, що майбутнє членство в Альянсі є "фантастикою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у інтерв’ю програмі BBC Hard Talk.

"Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО. НАТО - це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо", - сказав президент. 

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Він додав, що в України "потужна армія у 200 тисяч", відбувається оновлення техніки,  але "цього замало".

"І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати.

А членство в НАТО - це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша підтримка", - зазначив президент. 

Зеленський також прокоментував тезу про те, що Україна не зможе приєднатись до Альянсу в довгостроковій перспективі.

"Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією - це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив… А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика - ну, побачимо", - сказав президент.

Як відомо, у новій стратегії національної безпеки Зеленський дав вказівку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

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