НАТО проконсультируется с Украиной при формировании своей стратегической концепции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг уверяет, что в его докладе о будущем Альянса до 2030 года будут отражены интересы стран-партнеров, в частности Украины и Грузии.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе во время виртуальной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Позже в этом году будет доклад экспертов. Опираясь на этот доклад, как и на консультации и предложения союзников, обсуждение министров иностранных дел, которое состоится в декабре, я вынесу на обсуждение мои предложения для глав государств и правительств. Частью этого процесса, как работы экспертной группы, так и моих консультаций, которые состоятся для обсуждения этих предложений, будут консультации с партнерами, включая Грузию и Украину", - заверил генсек НАТО.

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Столтенберг отметил, что для НАТО "партнерство имеет большое значение".

"Грузия и Украина - партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров, как Украина или Грузия, - важная часть всего процесса переосмысления НАТО-2030 ", - добавил Столтенберг.

На саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры Альянса дали поручение генсеку осуществить переосмысление организации с тем, чтобы сделать Альянс сильнее политически и в военном плане, так называемый процесс НАТО-2030.

В июле вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина стремится присоединиться к аналитическому процессу NATO reflection process, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.