Посол ЕС в публичном выступлении процитировал Стуса

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в среду во время выступления на комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС процитировал украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Иногда в эти дни раздаются голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор. Якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, нет больше возврата к старому, прошлому, старому", - заявил Маасикас.

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Он добавил, что "ради будущего Украины как стабильного, демократического и процветающего европейской государства мы продолжаем работать на этом выбранном пути".

Примечательно, что Маасикас, гражданин Эстонии, выступал полностью на украинском языке.

Маасикас в прошлом году дал публичное обещание выступить за год на украинском языке.

Напомним, 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав председателя партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.