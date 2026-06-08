Трамп: у Нетаньягу не буде іншого вибору, окрім як прийняти угоду з Іраном

Американський президент Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, саме він буде "ухвалювати рішення" щодо розв’язання конфлікту з Іраном.

"У нього не буде вибору. Я ухвалюю рішення. Я ухвалюю всі рішення. Він [Нетаньягу] не ухвалює рішень", – сказав американський президент.

Також він заявив, що удари Ірану не змінили його бажання завершити переговори між США та Іраном.

"Це ніяк не вплине на угоду. Побачимо, чим це закінчиться. Але вони [ракетні удари по Ізраїлю] були атаками, які взагалі не мали ефекту. Це одна з тих речей, що триває вже 3000 років, або 47 років, залежно від того, як рахувати", – сказав Трамп.

Водночас Трамп не висловлював впевненості в тому, що угода з Іраном буде укладена найближчим часом.

"Я думаю, що переговори тривають. Побачимо, що буде", – зазначив президент США.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що вилаявся на Нетаньягу, оскільки "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".

Своєю чергою сам Нетаньягу визнав, що між ним і Трампом існують розбіжності, однак додав, що у головних питаннях їхні думки збігаються.