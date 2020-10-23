У Франції арештували італійця за підозрою у 160 згвалтуваннях і сексуальних нападах

52-річний італієць, який розшукується в Німеччині за підозрою в скоєнні 160 згвалтувань і сексуальних посягань, в основному щодо неповнолітніх дівчаток, був арештований у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Французькі правоохоронці, які займаються розшуком втікачів, повідомили, що затримали підозрюваного минулої п'ятниці біля Мюлуза.

Його розшукували у зв'язку з нападами, в основному на дітей його партнерів, в період з 2000 по 2014 рік.

Офіційні особи заявили, що до теперішнього часу щодо нього в Німеччині було порушено 122 розслідування.

Серед злочинів, у вчиненні яких підозрюється італієць, згвалтування його дочки протягом кількох років.

Німецька влада вперше повідомила своїх колег 7 жовтня про те, що підозрюваний перебрався на територію Франції.

Його місцезнаходження було встановлено кілька днів по тому, і він був затриманий 16 жовтня. Зараз він утримується під вартою в очікуванні екстрадиції.