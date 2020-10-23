Во Франции арестовали итальянца по подозрению в 160 изнасилованиях и сексуальных нападениях
52-летний итальянец, разыскиваемый в Германии по подозрению в совершении 160 изнасилований и сексуальных посягательств, в основном в отношении несовершеннолетних девочек, был арестован при пересечении границы во Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Французские сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся розыском беглецов, сообщили, что задержали подозреваемого в прошлую пятницу близ Мюлуза.
Его разыскивали в связи с нападениями, в основном на детей его партнеров, в период с 2000 по 2014 год.
Официальные лица заявили, что к настоящему времени в отношении него в Германии было возбуждено 122 расследования.
Среди преступлений, в совершении которых подозревается итальянец, изнасилование его дочери на протяжении нескольких лет.
Немецкие власти впервые уведомили своих коллег 7 октября о том, что подозреваемый перебрался на территорию Франции.
Его местонахождение было установлено несколько дней спустя, и он был задержан 16 октября. Сейчас он содержится под стражей в ожидании экстрадиции.