Во Франции арестовали итальянца по подозрению в 160 изнасилованиях и сексуальных нападениях

52-летний итальянец, разыскиваемый в Германии по подозрению в совершении 160 изнасилований и сексуальных посягательств, в основном в отношении несовершеннолетних девочек, был арестован при пересечении границы во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Французские сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся розыском беглецов, сообщили, что задержали подозреваемого в прошлую пятницу близ Мюлуза.

Его разыскивали в связи с нападениями, в основном на детей его партнеров, в период с 2000 по 2014 год.

Официальные лица заявили, что к настоящему времени в отношении него в Германии было возбуждено 122 расследования.

Среди преступлений, в совершении которых подозревается итальянец, изнасилование его дочери на протяжении нескольких лет.

Немецкие власти впервые уведомили своих коллег 7 октября о том, что подозреваемый перебрался на территорию Франции.

Его местонахождение было установлено несколько дней спустя, и он был задержан 16 октября. Сейчас он содержится под стражей в ожидании экстрадиции.