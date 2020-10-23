Бельгія посилила обмеження на заняття спортом, відпочинок і навчання

Бельгія скасує нетермінові медичні операції і введе заборону на присутність глядачів на професійних спортивних заходах, а також обмежить відвідування університетських занять і посилить обмеження на культурні заходи.

Про це у п’ятницю оголосив прем’єр-міністр країни Александр де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У Бельгії зареєстровано 930 випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів - це другий найгірший показник в Європі після Чехії.

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За новими правилами, які діятимуть з п'ятниці до 19 листопада, професійні спортивні змагання тепер проходитимуть на порожніх майданчиках, а аматорські - заборонені для учасників, старших за 18 років.

В університетах 20% студентів будуть допущені до навчання на місці, інші повинні стежити за заняттями віддалено. Половина першокурсників можуть відвідувати заняття особисто.

Культурні заклади, такі як театри, концертні зали і кінотеатри, не повинні допускати більше ніж 200 глядачів.

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Парки розваг закриються, але магазини і перукарні залишаться відкритими.

З понеділка всі нетермінові операції будуть відкладені на місяць, щоб звільнити місця в лікарнях.

Раніше бельгійський прем’єр заявляв, що ситуація в сфері охорони здоров'я в Бельгії гірша, ніж у березні, під час першої хвилі пандемії COVID-19. Уряд наказав закрити бари і ресторани по всій країні на чотири тижні.