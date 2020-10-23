Австрия усиливает карантин, но рестораны и массовые мероприятия пока не запрещают

Правительство Австрии объявил об усилении карантина для сдерживания эпидемии, но пока без жестких ограничений по сравнению с теми, что уже ввели ряд стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Накануне в стране зарегистрировали рекордные 2435 заражений коронавирусом.

Начиная с воскресенья, 25 октября, в барах и ресторанах собираться можно компаниями не более 6, а на открытых площадках - не более 12 человек. Внутри заведений клиентов можно обслуживать только за столиками.

Правило "не более 6" будет действовать во всех общественных пространствах, как парки и спортзалы.

Маски остаются обязательными во всех общественных помещениях.

Частные собрания рекомендуют проводить с участием не более 6 человек. Этому правилу не предоставили статус обязательства, потому что, как отметил канцлер Себастьян Курц, для такого контроля нет законодательных оснований.

Также обязательно держать дистанцию ​​с другими минимум в один метр (кроме людей, проживающих вместе). Это опять обязательство, за нарушение которого возможен штраф.

Массовые мероприятия пока не запрещают - до 1000 человек в помещениях и до 1500 на улице. При этом для всех событий с участием более 250 человек необходимое разрешение.

На культурных мероприятиях места для участников должны быть только сидячие.

На различных мероприятиях, которые длятся менее трех часов, фуршеты запрещаются. На более длительных событиях есть разрешено только сидя на своем месте.

Распивать алкоголь разрешено не ближе 50 метров от заведений, где его купили - так пытаются уменьшить риск скопления людей.

Обычные визиты в больницы остаются возможными, но обязательно в масках.

В домах престарелых новых резидентов или тех, кто возвращается из семьи, пускать будут только после отрицательного теста.

Региональные власти вправе ввести более жесткие ограничения, если сочтут их необходимыми.