Меркель закликала громадян обмежити соціальні контакти

Канцлерка Ангела Меркель в суботу повторила заклик до німців обмежити соціальні контакти і звести поїздки до мінімуму, оскільки коронавірусні інфекції продовжують зростати.

Про це вона заявила у своєму щотижневому відеоподкасті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми не є безсилими проти вірусу, наша поведінка визначає, як сильно і як швидко він поширюється. І вимога часу для нас усіх зараз: обмежити контакти і зустрічатися з якомога меншою кількістю людей", - сказала Меркель .

Минулого тижня Меркель у відеоподкасті вже зверталася до жителів країни із драматичним закликом допомогти у стримуванні інфекції, демонструючи відповідальну поведінку.

Тоді звернення викликало великий резонанс у німецькому суспільстві. За словами канцлерки зараз, ситуація за цей тиждень лише загострилася. А тому, наголосила Меркель, її слова тижневої давності залишаються актуальними.

Минулого тижня Меркель наголошувала, що складні відмови зараз необхідні самим жителям Німеччини. "Я прошу вас: відмовтеся від будь-якої подорожі, яка не є справді необхідною, від кожного святкування, яке не є справді необхідним, - переконувала канцлерка. - Я розумію, що такі кроки є не лише складними - для декого це може означати відмову від чогось дуже важливого". За її словами, важливим є кожен день у намаганні стримати неконтрольоване поширення коронавірусу.

Хоча Німеччина не так сильно постраждала від вірусу, як більшість інших європейських країн, щоденні інфекції в країні зростають і вперше на цьому тижні перевищили 10 000 осіб. Загальна кількість загиблих у суботу перевищила 10 тисяч.