Число жертв коронавірусу у Німеччині перевищило 10 тисяч

В Німеччині протягом доби зареєстровано 49 нових летальних випадків від COVID-19, таким чином загальна кількість померлих, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Загалом місцеві управління охорони здоров'я повідомили про 14714 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні.

Водночас в Інституті Роберта Коха звернули увагу, що у даних, оприлюднених 24 жовтня, може міститися і певне число випадків, зафіксованих днем раніше. Внаслідок збоїв у роботі серверів 22 жовтня упродовж трьох годин дані з деяких управлінь охорони здоров'я не надходили. Тож, ймовірно, інформація щодо нових випадків від цих управлінь, яка б мали увійти в статистику, оприлюднену 23 жовтня, врахована нині.

Про попередній рекордний показник добових нових заражень у Німеччині Інститут Роберта Коха повідомляв саме 22 жовтня - 11287. Напередодні цей показник був дещо нижчим - 11242 нові випадки.

Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні тижні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.