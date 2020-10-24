Трамп досрочно проголосовал на выборах

Президент США Дональд Трамп в Палм-Бич (штат Флорида) досрочно проголосовал на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Президент Трамп прибыл в библиотеку Вест-Палм в субботу утром.

Выйдя из избирательного участка в защитной маске, он сказал журналистам, что отдал свой голос за "парня по имени Трамп".

"Это было очень безопасное голосование, гораздо более безопасное, чем когда вы отправляете бюллетень по почте", - сказал Трамп, повторяя ложные утверждения о безопасности голосования по почте.

Трамп проводит предвыборные митинги сегодня в Северной Каролине, Огайо и Висконсине.

Год назад президент США сменил свою прописку - из Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

По подсчетам экспертов, более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно почте и свыше 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.

Проголосовать досрочно можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.

Досрочное голосование по почте в США в этом году пользуется особой популярностью, поскольку многие американцы избегают посещения избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом. Трамп множество раз критиковал голосование по почте якобы из-за угрозы фальсификаций.