В Угорщині рекордна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

В Угорщині вперше з початку епідемії було зафіксовано понад 3000 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

За даними Міністерства охорони здоров'я Угорщини, в суботу було підтверджено 3149 нових випадків інфікування. Також наголошується, що за останню добу проведено рекордну кількість тестів - 18 932.

Відсоток позитивних результатів тестів також рекордно високий - 16,6%, що показує, що епідемія може мати дуже широке поширення в Угорщині.

За добу підтверджено 35 летальних випадків серед інфікованих, в результаті чого загальне число смертей досягло 1425.

За один день кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом збільшилася на 204 (всього 2449), і ще 16 потрапили в реанімацію. Всього на апаратах ШВЛ знаходяться 205 пацієнтів.

Нагадаємо, уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана попросив місцевих експертів з питань охорони здоров'я вивчити ефективність вакцин проти COVID-19, розроблених Росією та Китаєм, для можливих подальших закупівель.