В Венгрии рекордное количество случаев коронавируса с начала пандемии

В Венгрии впервые с начала эпидемии зафиксировали более 3000 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

По данным Минздрава Венгрии, в субботу было подтверждено 3149 новых случаев инфицирования. Также отмечается, что за последние сутки проведено рекордное количество тестов – 18 932.

Процент положительных результатов тестов также рекордно высок - 16,6%, что показывает, что эпидемия может иметь очень широкое распространение в Венгрии.

За сутки подтверждено 35 летальных случаев среди инфицированных, в результате чего общее число смертей достигло 1425 человек.

За один день количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 204 (всего 2449), и еще 16 попали в реанимацию. Всего на аппаратах ШВЛ находятся 205 пациентов.

Напомним, правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана попросило местных экспертов по вопросам здравоохранения изучить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных Россией и Китаем, для возможных дальнейших закупок.