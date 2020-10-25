Brexit: ЄС і Британія продовжили термін переговорів в Лондоні на кілька днів

Головні переговірники Великої Британії і Європейського союзу продовжать переговори про нову угоду після Brexit в Лондоні до середи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на джерела в британському уряді.

Переговірник ЄС Мішель Барньє прибув до Британії в четвер, щоб відновити переговори з британським колегою Девідом Фростом після того, як вони застопорилися минулого тижня, але повинен був повернутися додому в неділю.

Джерела в ЄС повідомили BBC, що з четверга в Брюсселі також заплановані додаткові переговори.

Держсекретар Північної Ірландії Брендон Льюїс сказав, що розширені переговори є "дуже хорошим знаком", що угода може бути укладена.

"Але ми повинні переконатися, що ця угода працює не тільки для наших партнерів у Європі ... але і для Сполученого Королівства", - додав він.

Протягом минулого тижня від уряду Британії лунали заяви про готовність до виходу взагалі без угоди, якщо ЄС не погодиться йти на компроміси, та що без цього подальші переговори вже не мають сенсу.

ЄС у відповідь заявляв, що хоче продовжити перемовини і досягти згоди, але не за будь-яку ціну.

Сторонам вдалося досягти деякого прогресу у питаннях конкуренції, у тому числі держсубсидій для компаній.

Тепер найчутливішим питанням залишається риболовля: прем’єр Британії Борис Джонсон хоче, щоб Британія повністю контролювала свої води, тоді як ЄС також хоче зберегти до них доступ - а особливо Франція.