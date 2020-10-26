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Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я

Понеділок, 26 жовтня 2020, 07:52

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня. 

Як пише "Європейська правда", з такими заяви синхронно виступили офіційні органи обох країн вранці 26 жовтня.

"Грубе порушення гуманітарного перемир’я Вірменією. Місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил, починаючи з 8:05 26 жовтня", - повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану. 

У Вірменії спершу заявили, що звинувачення Азербайджану з'явились ще до початку дії перемир'я та що вони не відповідають дійсності.

"Після досягнення угоди в США про гуманітарне перемир’я, що мало набути чинності 26 жовтня о 8 годині ранку, Міноборони Азербайджану поспішило звинуватити Вірменію у порушенні режиму припинення вогню ще до офіційного його початку. Потім вони видалили пост", - написала прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Вона також навела повідомлення Міноборони невизнаного Арцаху про те, що вони "суворо дотримуються" досягнених домовленостей та заяви Азербайджану можуть свідчити про підготовку до нових провокацій. 

Невдовзі після цього речниця написала, що військові Азербайджану о 8-45 почали артобстріл позицій армії Нагірного Карабаху у північно-східному напрямку.

Як раніше повідомляла "Українська правда", напередодні Вірменія та Азербайджан вчергове домовились про припинення вогню в Нагірному Карабаху, що мало початися 8 години ранку з 26 жовтня. 

Відповідних домовленостей досягли МЗС сторін за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Біґуна. За ними, сторони мали повернутися до домовленостей про режим тиші від 10 жовтня. 

"Гуманітарне припинення вогню почне діяти о 8 ранку за локальним часом (12 ночі за стандартним східним часом) 26 жовтня 2020 року. Сполучені Штати сприяли інтенсивним переговорам між міністрами закордонних справ та співголовами Мінської групи з метою підштовхнути Вірменію та Азербайджан ближче до мирного вирішення Нагорно-Карабахського конфлікту", –  зазначив Держсекретар США Майк Помпео.

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