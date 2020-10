Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении третьего перемирия

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое должно было вступить в силу 26 октября.

Как пишет "Европейская правда", с такими заявления выступили официальные органы обеих стран утром 26 октября.

"Грубое нарушение гуманитарного перемирия Арменией. Город Тертер и прилегающие села оказались под артиллерийским обстрелом армянских вооруженных сил, начиная с 8:05 26 октября", - сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Gross violation of the humanitarian ceasefire agreement by #Armenia. Tartar city and nearby villages are under artillery attack by Armenian armed forces starting from 8.05 am October 26, 2020.#StopArmenianAggression#StopArmenianOccupation#KarabakhIsAzerbaijan — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2020

В Армении сначала заявили, что обвинения Азербайджана появились еще до начала действия перемирия и что они не соответствуют действительности.

"После достижения соглашения в США о гуманитарном перемирие, которое должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 утра, Минобороны Азербайджана поспешило обвинить Армению в нарушении режима прекращения огня еще до официального его начала. Затем они удалили пост", - написала прессекретар министерства обороны Армении Шушан Степанян.

After reaching an agreement in the US on a humanitarian cease-fire, which was supposed to take effect on October 26 at 08:00, the Azerbaijani MOD hurried to accuse Armenian side of violating ceasefire before it officially entered into force. The Azeri side then deleted the post. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

Она также привела сообщение Минобороны непризнанного Арцаха о том, что они "строго придерживаются" достигнутых договоренностей и заявления Азербайджана могут свидетельствовать о подготовке к новым провокациям.

Artsakh’s Ministry of Defense states that the DA subdivisions are strictly following the achieved agreements and the accusations of the enemy have nothing to do with the reality but were made in the context of preparing a ground for its further provocations, — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

Вскоре после этого пресс-секретарь написала, что военные Азербайджана в 8-45 начали артобстрел позиций армии Нагорного Карабаха в северо-восточном направлении.

Grossly violating the ceasefire agreement reached in the #USA, starting from 8.45 a.m. today #Azerbaijani armed forces opened artillery fire at the positions of #Artsakh’s Defense Army in north-eastern direction — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

Как ранее сообщала "Украинская правда", накануне Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно было начаться 8:00 утра с 26 октября.

Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Биґуна. Согласно им, стороны должны вернуться к договоренностям о режиме тишины от 10 октября.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по местному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению нагорно-карабахского конфликта", - отметил госсекретарь США Майк Помпео.

