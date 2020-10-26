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Нові обмеження у Хорватії: весілля на 30 осіб і ніякого алкоголю вночі

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:07

В Хорватії з понеділка набули чинності нові протиепідемічні заходи задля боротьби з поширенням коронавірусу, які діятимуть протягом наступних 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jutarnji List.

Відсьогодні заборонені всі публічні зібрання за участі понад 50 людей. На весіллях, а також на похоронах можуть бути присутніми до 30 осіб, а на приватних зборах - не більше 15 осіб.

Весілля можна проводити до опівночі, а інші події - до 22 годин. Збори в закладах громадського харчування можуть проводитися не пізніше кінця робочого часу. Також заборонено відвідувати спортивні заходи.

Продаж алкоголю також заборонений з опівночі до 6 години ранку.

За останні 14 днів у Хорватії показник інфікованих становив 391 на 100 000 жителів. Показник R зріс до 1,99, він показує, скільки людей заражає один інфікований.

Минулого тижня Хорватія повідомила про 1424 випадків зараження, що стало найбільшим показником з початку пандемії.

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