Новые ограничения в Хорватии: свадьбы на 30 человек и никакого алкоголя ночью

В Хорватии с понедельника вступили в силу новые противоэпидемические меры для борьбы с распространением коронавируса, которые будут действовать в течение следующих 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

С сегодняшнего дня запрещены все публичные собрания с участием более 50 человек. На свадьбах, а также на похоронах могут присутствовать до 30 человек, а на частных собраниях - не более 15 человек.

Свадьбу можно проводить до полуночи, а другие события - до 22 часов. Собрания в заведениях общественного питания могут проводиться не позднее конца рабочего времени. Также запрещено посещать спортивные мероприятия.

Продажа алкоголя также запрещена с полуночи до 6:00 утра.

За последние 14 дней в Хорватии показатель инфицированных составил 391 на 100 000 жителей. Показатель R вырос до 1,99, он показывает, сколько людей заражает один инфицированный.

На прошлой неделе Хорватия сообщила о 1424 случаях заражения, что стало наибольшим показателем с начала пандемии.