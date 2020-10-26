Данія через коронавірус забороняє зібрання більше 10 осіб, але з винятками

Данія для протидії поширенню коронавірусу посилила обмеження на масові зібрання, знизивши дозволену кількість людей з 50 до 10 - але з винятками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Обмеження про 10 учасників не буде поширюватися на робочі зібрання, які компанії вважають необхідними.

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Під виняток потрапляють також заходи для дітей та молоді віком до 21 року, які проводяться під егідою асоціацій та організацій. Серед них - тренування та змагання у командних видах спорту. Дорослим участь у таких заходах дозволена лише у необхідній кількості - як тренерам, суддям тощо, але батьків на матчі не допускатимуть.

Зможуть продовжити тренування та матчі і дорослі професійні спортсмени.

У професійному спорті для дорослих все ще дозволяють обмежену кількість глядачів - не більше 500 із чітко визначеними місцями з дотриманням дистанції.

Нові обмеження запроваджуються щонайменш на наступні чотири тижні.

Окрім цього, запроваджується масковий режим у громадських місцях та заборона на продаж алкоголю після 22:00. Вимога про масковий режим почне діяти з 29 жовтня, а обмеження на продаж алкоголю - від сьогодні, 26 жовтня, і залишаться чинними щонайменш до 2 січня 2021 року.

24-25 жовтня у Данії з населенням близько 5,8 млн приріст заражень вперше за час епідемії наблизився до 2000 нових хворих за добу.