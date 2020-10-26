Дания из-за коронавируса запрещает собрания больше 10 человек, но с исключениями

Дания для противодействия распространению коронавируса усилила ограничения на массовые собрания, снизив разрешенное количество людей с 50 до 10 - но с исключениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Ограничение на 10 участников не будет распространяться на рабочие собрания, которые компании считают необходимыми.

Под исключение попадают также мероприятия для детей и молодежи в возрасте до 21 года, которые проводятся под эгидой ассоциаций и организаций. Среди них - тренировки и соревнования по командным видам спорта. Взрослым участие в таких мероприятиях разрешено только в необходимом количестве - как тренерам, судьям и т.д., родителей на матчи допускать не будут.

Смогут продолжить тренировки и матчи и взрослые профессиональные спортсмены.

В профессиональном спорте для взрослых все еще позволяют ограниченное количество зрителей - не более 500 с четко определенными местами с соблюдением дистанции.

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Новые ограничения вводятся как минимум на следующие четыре недели.

Кроме этого, вводится масочный режим в общественных местах и ​​запрет на продажу алкоголя после 22:00. Требование носить маску начнет действовать с 29 октября, а ограничения на продажу алкоголя - с сегодняшнего дня, 26 октября, и останутся в силе как минимум до 2 января 2021 года.

24-25 октября в Дании прирост заражений впервые за время эпидемии приблизился к 2000 новых больных в сутки.