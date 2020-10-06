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У Данії урядове агентство закликає змінити святкування Геловіну через коронавірус

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:01

Агентство громадського здоров’я Данії (Sundhedsstyrelsen) просить людей цього року утриматися від традиційних святкувань Геловіну у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

У відомстві пояснюють, що деякі традиції, такі як вечірки з перевдяганням та процесії "від дверей до дверей" з "вимаганням" солодощів, можуть сприяти поширенню вірусу.

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"Ми зараз у розпалі епідемії, тому цього року все має відбуватися трохи інакше. На Геловін та інші осінні свята цього року краще шукайте альтернативні способи святкування", - пише агентство.

Як альтернативу пропонують організовувати вечірки малими групами дітей, які і зазвичай регулярно контактують, і там провести інші традиційні розваги - як виготовлення світильника з гарбуза та інших поробок, пошук солодких "скарбів" тощо. 

Якщо родина планує дати солодощі дітям, які все ж прийдуть під їхні двері, рекомендується заздалегідь упакувати їх окремими порціями.

Обмеження на масові зібрання у Данії зараз становить 50 осіб. 

У Данії на початку вересня кількість заражень коронавірусом також почала зростати і під кінець місяця побила рекорди першої хвилі, з найбільшими показниками понад 600 за добу. 

Населення країни - близько 5,8 млн.

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