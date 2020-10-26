Кремль відповів Байдену, який вважає Росію головною загрозою США
Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков відреагував на заяву кандидата в президенти США Джо Байдена про те, що Росія є найбільшою загрозою для США.
Заяву Пєскова у спілкуванні з журналістами в понеділок наводить російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".
"Це зовсім не так, ми з цим абсолютно не згодні", - сказав представник Кремля.
"Ми можемо тільки шкодувати, що таким чином насаджується абсолютна ненависть до Російської Федерації, і що наша країна позиціонується як якийсь противник", - зазначив Пєсков.
Заяву про загрозу США від Росії Байден зробив в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке було опубліковано в неділю.
"Ну, я думаю, що найбільшою загрозою для Америки зараз з точки зору руйнування нашої безпеки та наших союзів є Росія", - сказав Байден.
При цьому він назвав Китай найбільшим конкурентом Сполучених Штатів.
Загальні президентські вибори в США пройдуть 3 листопада.