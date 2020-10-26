Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД вызвал посла Венгрии после обвинений во вмешательстве в украинские выборы

МВД Беларуси говорит о более 500 задержанных на протестах в воскресенье

На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция

Митинги и срыв служб в церквях: в Польше продолжаются протесты против запрета абортов






Кремль ответил Байдену, который считает Россию главной угрозой США

Понедельник, 26 октября 2020, 13:51

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Россия является самой большой угрозой для США.

Заявление Пескова в общении с журналистами в понедельник приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны", - сказал представитель Кремля.

Читайте также
Педофилы против Трампа: как безумная теория заговора становится козырем президента США

"Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и наша страна позиционируется как некий противник", - отметил Песков.

Заявление об угрозе США от России Байден сделал в интервью телекомпании CBS, которое было опубликовано в воскресенье.

"Ну, я думаю, что наибольшей угрозой для Америки сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших союзов является Россия", - сказал Байден.

При этом он назвал Китай крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов.

Всеобщие президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден Россия
powered by lun.ua