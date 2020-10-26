Кремль ответил Байдену, который считает Россию главной угрозой США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Россия является самой большой угрозой для США.
Заявление Пескова в общении с журналистами в понедельник приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".
"Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны", - сказал представитель Кремля.
"Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и наша страна позиционируется как некий противник", - отметил Песков.
Заявление об угрозе США от России Байден сделал в интервью телекомпании CBS, которое было опубликовано в воскресенье.
"Ну, я думаю, что наибольшей угрозой для Америки сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших союзов является Россия", - сказал Байден.
При этом он назвал Китай крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов.
Всеобщие президентские выборы в США пройдут 3 ноября.