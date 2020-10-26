МЗС викликало посла Угорщини після звинувачень у втручанні в українські вибори

У понеділок, 26 жовтня, до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ.

Нота протесту була вручена у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року.

"Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття", - повідомили у міністерстві.

В МЗС наголосили, що такі дії угорських посадовців суперечать українському законодавству, яке забороняє іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин, заявили в МЗС.

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25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

Сійярто також повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть у винятковому порядку поїхати в Україну для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

20 жовтня в МЗС України застерегли угорських посадовців від політичної агітації під час поїздок у Закарпатську область та звернулися до правоохоронних органів з проханням "дати оцінку" таким їхнім діям.