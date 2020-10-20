В МЗС погрожують наслідками угорським посадовцям за політичну агітацію на Закарпатті

У Міністерстві закордонних справ України застерегли угорських посадовців від політичної агітації під час поїздок у Закарпатську область та звернулися до правоохоронних органів з проханням "дати оцінку" таким їхнім діям.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

За її словами, МЗС вже неодноразово фіксує ознаки політичної агітації держслужбовцями Угорщини, які відвідують Закарпаття, і через дипломатичні механізми реагує на такі випадки, застерігаючи від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи України.

"Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах.

У зв’язку з цим МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців. Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави", - заявила речниця.

Як повідомляє УНІАН, 19 жовтня Громадянська мережа ОПОРА звернулась до Міністерства закордонних справ України з проханням відреагувати на порушення вимог українського законодавства угорськими посадовцями.

За даними спостерігачів мережі, 8-9 жовтня держсекретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття, зокрема деяких об’єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах, здійснив агітацію на користь політичної партії "КМКС "Партія угорців України".