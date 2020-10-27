Словакия за выходные проверит все население на коронавирус
Словакия проведет общенациональное тестирование населения на коронавирус в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Тестирование пройдут все жители страны старше 10 лет. Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные.
"После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье", - сказал премьер Игорь Матович.
"Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других", - добавил глава правительства.
Словакия считает, что, если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться.
После общенационального тестирования руководители Минздрава и представители правительства проведут встречу и решат, будет ли еще один раунд тестирования.
Население Словакии составляет около 5,5 млн человек.
Напомним, правительство Словакии на прошлой неделе приняло решение о введении комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.